Akdeniz Oyunları’nda Madalya yağmuru



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda heyecan devam ediyor. Cezayir’in Oran kentinde 25 Haziran’da açılışı yapılan oyunlarda ay-yıldızlı bayrağımızı temsil eden sporcular, ortaya koyduğu üstün mücadele ile alkış topluyor. Cimnastikten güreşe, badmintondan boksa dek organizasyondaki tüm branşlarda milli sporcularımızın madalyaları ile gururlanıyoruz.

Cimnastikte Tarihi Bir Başarı Daha

Olimpiyat Oyunları ve Dünya Şampiyonalarında elde ettiği madalyalarla Türk sporunun yüz akı haline gelen milli cimnastikçilerimiz, Akdeniz Oyunları cimnastik finallerinde Oran’da da tarih yazdı.

Erkeklerde Artistik Cimnastik Milli Takımımız, oyunlarda altın madalya kazandı. Organizasyonun 2’nci gününde, artistik cimnastik branşında erkekler takım finali yapıldı. Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Sercan Demir’den oluşan milli takımımız, 251,25 puan toplayarak kürsünün zirvesine çıktı. İtalya 246,1 puanla gümüş, Fransa ise 242,9 puanla bronz madalya aldı.

Artistik cimnastik disiplininde Erkek Milli Takımımızın bu başarısı, Akdeniz Oyunları’nda cimnastik branşında takım halinde elde edilen ilk altın madalya olarak Türk spor tarihine geçti.

Güreş

Türk sporunun en başarılı branşlarından biri olan “güreş”, Akdeniz Oyunları’nda da bu özelliğini sürdürdü. Grekoromen stil 67 kilo finalinde milli güreşçimiz Murat Fırat, finalde Cezayirli rakibi Ishak Ghaiou’yu mağlup ederek şampiyon oldu. Grekoromen stil 60 kilo finalinde milli güreşçimiz Kerem Kamal, Fransız rakibi Leo Tudezca’yı yendi ve altın madalya kazandı. Bir diğer altın madalya ise Osman Yıldırım’dan geldi. Grekoromende 130 kilo finalinde Mısırlı rakibi Abdellatif Mohammad’i 5-1 yenen Yıldırım, altın madalya sevinci yaşadı.

Grekoromen stil 87 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Ali Cengiz ise Fransız rakibi Johnny Bur’u mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Badminton çiftlerde de altın madalya sevinci yaşadık

Badminton çiftlerdeki genç yeteneklerimiz de elde ettikleri şampiyonlukla gururumuz oldu. Henüz 21 yaşındaki Bengisu Erçetin ve 22 yaşındaki Nazlıcan İnci, yarı finalde Sırp rakiplerini, finalde de İtalyan ekibini 2-0’lık skorlarla mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldular.

Karatede Eda Eltemur, Meltem Hocaoğlu Akyol ve Uğur Aktaş, ikinci gün müsabakalarında bronz madalya elde etti. Boksta ise Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi. Öte yandan, Akdeniz Oyunları’nda 3’üncü gün müsabakaları gazetemiz baskıya girdiği sırada henüz tamamlanmamıştı.