Akhisar-Bolu Hangi Kanallarda

TFF 1.Ligin 9.hafta maçlarının naklen yayın programı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Akhisarspor-Beypiliç Boluspor maçı TRT Avaz ve Bein Max 1’den yayınlanacak.

Akhisar-Bolu Hangi Kanallarda

Haber: Ceylan Beykoz

Yapılan açıklamaya göre ligde hafta sonunda oynanacak olan maçların naklen yayın programı şöyle:

6 Kasım Cuma

19:00 Altay-Balıkesirspor: TRT Spor – Bein Max 1            

7 Kasım Cumartesi

13:30 R.H.Bandırmaspor-Giresunspor: TRT Spor               - Bein Max 2    

13:30 Ümraniyespor-Tuzlaspor A.Ş.: TRT Avaz – Bein Max 1      

16:00 Adanaspor A.Ş.-Menemenspor: TRT Spor               - Bein Max 1    

19:00 Ankaraspor-Bursaspor: TRT Spor - Bein Max 1     

8 Kasım Pazar

13:30 Eskişehirspor-A.Keçiörengücü: TRT Spor - Bein Max 1     

16:00 Y.Samsunspor-Altınordu: TRT Spor- Bein Max 1                  

16:00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor: TRT Avaz – Bein Max 2    

19:00 İstanbulspor A.Ş.-A.Demirspor: TRT Spor- Bein Max 1     

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Deprem için seferber olduk
Deprem için seferber olduk
  1. Spor

banner128