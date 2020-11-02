Akhisar-Bolu Hangi Kanallarda

Haber: Ceylan Beykoz
Yapılan açıklamaya göre ligde hafta sonunda oynanacak olan maçların naklen yayın programı şöyle:
6 Kasım Cuma
19:00 Altay-Balıkesirspor: TRT Spor – Bein Max 1
7 Kasım Cumartesi
13:30 R.H.Bandırmaspor-Giresunspor: TRT Spor - Bein Max 2
13:30 Ümraniyespor-Tuzlaspor A.Ş.: TRT Avaz – Bein Max 1
16:00 Adanaspor A.Ş.-Menemenspor: TRT Spor - Bein Max 1
19:00 Ankaraspor-Bursaspor: TRT Spor - Bein Max 1
8 Kasım Pazar
13:30 Eskişehirspor-A.Keçiörengücü: TRT Spor - Bein Max 1
16:00 Y.Samsunspor-Altınordu: TRT Spor- Bein Max 1
16:00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor: TRT Avaz – Bein Max 2
19:00 İstanbulspor A.Ş.-A.Demirspor: TRT Spor- Bein Max 1