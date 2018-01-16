Haber: Semih Baykal

Boluspor’un Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Bolu Atatürk Stadyumu’nda 2-1 mağlup ettiği Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor, 17 Ocak Çarşamba günü rövanş maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla yaptı. T.M. Akhisarspor’da, Manisa 19 Mayıs Stadında konuk edeceği Boluspor maçının hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde tam kadro çalışan yeşil – siyahlılarda Fatih Öztürk çalışmasını salonda yaparken, sakatlıktan yeni çıkan Hasan Ali Adıgüzel ise takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmasını tamamladı.