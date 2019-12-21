Akhisar’da Puanla Döndük

Haber:Volkan Yılmaz
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Cem Özbay
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Alperen Babacan (Dk. 64 Tolga Ünlü), Uğur Arslan Kuru (Dk. 77 Musa Nizam), Cocalic, Vrsajevic, Rotman (Dk. 69 Çekdar Orhan), Aykut Çeviker, Burhan Eşer, Muhammet Reis, Erhan Çelenk, Ergin Keleş
Boluspor: Yavuz Aygün, Sincere, Burak Bekaroğlu, Ümit Kurt, Fethi Özer, Hayrullah Bilazer (Dk. 84 Mutlu Güler), Dodo, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 73 Hakan Arslan), Bilal Kısa (Dk. 64 Samican Keskin), Poepon
Sarı kartlar: Dk. 66 Rotman, Dk. 85 Cocalic, Dk. 90 1 Aykut Çeviker (Akhisarspor), Dk. 73 Yavuz Aygün (Boluspor)
Maçtan dakikalar
28. dakikada kaleye yaklaşık 35 metre uzaktan Muhammet'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Yavuz topu iki hamlede kontrol etti.
45+1. dakikada Burhan'ın pasında ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Aykut'un şutu az farkla auta gitti.
53. dakikada Muhammet'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rotman'ın şutunu kaleci Yavuz kurtardı.
90.dakikada ceza sahası önünde topu önünde bulan Burhan ceza sahasına girerek pasını Ergin'e verdi. Altıpas içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ergin'in cılız şutu kalecide kaldı. Mücadele golsüz eşitlikle noktalanınca Boluspor maç fazlasıyla düşme hattının 1 sıra üstüne çıktı.