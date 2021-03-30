Akhisar’da üye patlaması!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Çok değil 2-3 yıl önce Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor düştüğü TFF 1. Lig'de de zor günler geçiriyor. Yönetim krizi yaşayan Ege ekibi, 28 Mart Pazar günü İsmail Hocaoğlu, Evren Özvey ve İlhan Tetiker'in aday olduğu kongrede yeni başkanını seçecek.

'140 olan üye sayısının 469 kişiye çıktı'

Yapılacak kongre öncesinde aday İsmail Hocaoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hocaoğlu, kulüpteki 140 olan üye sayısının 469 kişiye çıktığını söyledi:

''Kongre tarihi belli, üyemizin ne olduğu ve ne kadar olduğu belli değildi. Dün itibariyle 140 tane olan üyemiz 469 kişi olduğunu öğrendik. Bu üyelerin 200 tanesinin Akhisar ile bağlantısının olmadığını, tamamen dışarıdan yapıldığını gördük.''

Konu hakkında itirazlarını yaptıklarını belirten Hacıoğlu, ''Hukuk müşavirlerimiz, yönetici arkadaşlarımız bu konuda müracaatlarını ilgili makamlara yaptılar. Bu üyelerin oy kullanmaması için, sadece 140 üyemizin oy kullanması için 40 tane imza topladık. Bu 40 imza ile olağanüstü genel kurul kararı istedik.'' dedi.

'Ne resmi olarak ne fiilen menajerlik kalmadı'

Akhisarspor’da Hüseyin Eryüksel’in ardından Fatih Karabulut başkan olmuş, daha sonra da Evren Özbey ve kardeşi Bışar Özbey yönetime gelmişti. Şu anda Harun Eryüksel’in başkanlık görevini yürüttüğü kulüpte, Evren Özbey’e de imza yetkisi verildi.

Daha önce Özbey Kardeşler, Ajansspor’a yaptığı açıklamalarda menajerlik faaliyetlerini bıraktıkları söylemiş, ''Ne resmi olarak ne fiilen menajerlik kalmadı'' ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Kupası ve Süper Kupa'dan, kümede kalma savaşına...

2017/18 sezonunda Fenerbahçe’yi finalde mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan; 2018/19 sezonunda ise Galatasaray’ı mağlup ederek Süper Kupa’ya uzanan Akhisarspor, 2012-2013 sezonundan itibaren mücadele ettiği Süper Lig’e de 2019 yılında veda etmişti.

Ege ekibi, TFF 1. Lig’deki ilk sezonunda play - off’larda Karagümrük’e elenmiş ve yeniden Süper Lig’e yükselme şansını kaçırmıştı. Yeşil - siyahlılar, bu sezon ise 1. ligin 27. haftası sonunda 7 galibiyet 4 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 16. sırada, küme düşme hattında bulunuyor.