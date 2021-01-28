Akhisarspor ayrılığı duyurdu

Haber: C.Kutay Aykan

Akhisarspor ayrılığı resmi sosyal medya hesabından, "Her şey için teşekkürler Ali Kaan, Akhisarspor senin evin. Yeni takımında sana başarılar dileriz, yolun açık olsun" ifadeleriyle duyurdu.

Orta sahada görev yapan 20 yaşındaki oyuncu da, "Akhisarspor alyapısına yazıldığım gün ilk hayalim gerçekleşti. Bu forma altında sahaya çıktığım her an mücadelemi terimin son damlasına kadar verdim. Akhisarspor her zaman kalbimde olacaktır" dedi.

Ali Kaan Güler'in, Süper Lig temsilcisi Ankaragücü'ne birkaç güne imza atması bekleniyor.