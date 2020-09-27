Akhisarspor'da kongre tarihi netleşti

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Süper Lig'e dönüş hedefini ıskaladıktan sonra maddi ve idari krizleri aşamayan Akhisarspor'da olağanüstü kongrenin tarihi netleşti. Yeşil-siyahlılarda yeni yönetimin 8 Ekim tarihinde seçilmesine karar verildi.

Akhisarspor'da kongre tarihi netleşti


Haber: Ceylan Beykoz

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa kongre 16 Ekim'de toplanacak. Yeşil-siyahlılarda Başkan Fatih Karabulut ve Asbaşkan Ali Kuloğlu'nun görevlerinden istifası sonrası başkanlığa önceki gün yönetim dışından Evren Özbey getirilmişti. Kongreye kadar imza yetkilerini elinde bulunduracak Özbey'in liste hazırlayıp seçime aday olarak girmesi bekleniyor. Kardeşleriyle birlikte hukuk ve menajerlik şirketi sahibi olan Evren Özbey'in firmasının Akhisarsporlu futbolcular Çekdar ve Bjarnason'un da menajerliğini yaptığı öğrenilmişti.  Transfer yasaklısı Akhisar'da takımdan ayrılan 11 isimden Onur, Tuzlaspor'la anlaştı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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