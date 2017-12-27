



Haber: Esra Öztürk

Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupasına 4.Turda katıldı. Akhisarspor takımı kupada şuana kadar 3 maça çıktı. Bu maçlardan ikisinden galip ayrılırken, bir maçı berabere bitti. Akhisar takımı kupada 24 Erzincanspor ve Ankara Demirspor ile karşı karşıya geldi. Süper Lig ekibi bu maçların ikisini evinde oylarken, birini de deplasmanda oynadı. Bu maçlarda toplam 11 gol kaydedildi. Bu gollerin 10 tanesini Akhisar atarken, 1 tanesini rakip takım kaydetti. Süper Lig ekibi kupadaki tek golü 5. Tur ikinci maçında sahasında oynadığı Ankara Demirspor’dan yedi. Akhisarspor takımının Ziraat Türkiye Kupasında oynadığı maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

24.10.2017: 4. Tur: Akhisarspor – 24 Erzincanspor: 6 – 0

28.11.2017: 5. Tur ilk maç: Ankara Demirspor – Akhisarspor: 0 – 3

13.12.2017: 5. Tur ikinci maç: Akhisarspor – Ankara Demirspor: 1 – 1