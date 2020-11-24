Akigo’ya yakışmadı

Haber: N.Halid Altundal

Akhisarspor, Keçiörengücü deplasmanında daha çok pas oyunu yapıp tempoyu düşürüp rakibin hızını kesmeyi planlayan bir oyun anlayışı içerisindeydi. İlk 15 dakika da böyle gitti. Ancak 18. dakikada Göksu’nun geri pasında kaleci Milan Lukac, yıllar evvel Galatasaray maçında yaptığı hatanın benzerini yapıp topu ıslakadı. Ve Manaj durumu 1-0 yaptı. Gol sonrası Keçiörengücü oyunu daraltıp takım boyunu kısalttı. Kazandığı topları hızlı ve doğru kullandı. Ters kanatlara attığı toplarla sağda Abdulkadir solda takımın en etkili oyuncusu Soner’e boş alan yarattılar. Orta alanda yetenekleri üst düzeyde olan oyuncularıyla oyunun hakimiydiler. Tempolu ve agresif bir oyun anlayışları vardı. Hücumda Cem Ekinci ve Manaj gibi özel oyuncuları ile üretken bir takımdı. Akhisarspor kaldığı büyük baskı karşısında oyuna tutunamadı. Orta alanda Taha, Rotman, Ali Kaan ve Çekdar Orhan yetersizdi. Nedense takımda bir yorgunluk vardı. Kaybedilen topları geri kazanma konusunda hiçbir tepki veremediler. Ne defansif anlamda ne hücumda etkileri yoktu. 33. dakikada Soner yine bomboş sol alandan götürdüğü topu yaptığı ortayla Manaj durumu 2-0 yaptı. 39. ve 44. dakikadalar kaleci Lukac 2 net gol pozisyonunu kurtardı. 45+2’de Cem Ekinci durumu 3-0 yaptı. Peki Akhisarspor 3-0 biten ilk yarıda ne yaptı? sorusunun cevabı, akan oyunda rakip ceza alanında pozisyon bile bulamadı. Ve hiç umulmadık bir şekilde devreyi 3-0 yenik kapadı. Akhisarspor ikinci yarıya 3-0’lık bir sonuca tepki göstermek adına oyuna hızlı başladı. Ancak 48. dakikada Ali Kaan’a Keçiörengücü stoperi Samet’in yaptığı hareketi herkes gördü. Maalesef FIFA hakemi Arda Kardeşler göremedi. Sonrası Akhisarspor’un oyunda değişen bir şeyi yoktu. Defans ve orta alan performansı rakibinin yaptığı pres karşısında oyuna hiç ortak olamadı. 54. dakikada Onurcan bomboş pozisyonda topu dışarı attı. Dönen topta Alperen’in büyük hatası sonucu Barış Alper durumu 4-0 yaptı. Bu golden sonra Akhisarspor oyunu tamamen bıraktı. 80. dakikada Dodoo durumu 5-0, 82. dakikada da Cem Ekinci durumu 6-0 yaptı. 85. dakikada genç Bora, Akhisar’ın ilk şutunu attı. Bu da Akhisarspor’un bu maçtaki görüntüsünün bir özetiydi. Defansı yetersiz, orta sahada tempo sıkıntısı ve rakip ceza alanında son derece etkisiz olma, forvet oyuncularının hiç topla buluşamamaları, kendi alanındaki sayısız top kaybı, böylesi kötü bir oyun anlayışı ve en önemlisi bu performansla mağlubiyetin gelmesi kaçınılmazdı. Ancak gelen mağlubiyet değil hezimetti.