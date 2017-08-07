TARAFTARLARA

01.06.2017 tarihli PFDK’nın kararını noktasına virgülüne dokunmadan yazıyorum. Boluspor Kulübünün 29.05.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GÖZTEPE A.Ş. TFF 1.Lig play-off müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle ve BU EYLEMİN AYNI SEZON İÇİNDE EV SAHİBİ KULÜP OLDUĞU MÜSABAKADA 3’ÜNCÜ KEZ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDEN DOLAYI 20.000 TL PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, FDT’NIN 53/3 VE 53/4 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON C, KAPALI A, bloklara giriş yapan seyircilerin Elektronik bilet kapsamında kartlarının BLOKE edilmesi sureti ile bir sonraki ev sahibi MÜSABAKAYA GİRİŞLERİN ENGELLENMESİNE, aynı müsabakada Boluspor kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeni ile takdiren 22.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına…. diyor.

Matematik yalan söylemez, toplamda 42.500 TL para cezasını kulüp ödeyecek. Sizlerin kötü davranışlarınızdan bu 1 maçtaki parasal bedel. Diğerlerini de toplarsak iki yılda 160.000TL zarar vermişsiniz. Önceki iki yılda cezalı olduğunuz maçları çıkaralım, kalır 28 Maç. 28 Maçta 300 kişi olduğunu düşünürsek, 10 TL’den bir maçta 3000 TL eder. 28x3000=84.000TL. Yani ödediğiniz para, verdiğiniz zararı karşılamıyor. Kimden çıkıyor bu para, ellerinde makbuzla bağış toplanan esnafımızdan. Ondan sonrada çıkıp deklarasyon yayınlıyorsunuz. Diyorsunuz ki tüm engellemelere rağmen (kim neyi engellediyse)! Göztepe’yi iki maçta da yendiniz de TFF mi engellendi? Son Göztepe maçında bilerek kasti olarak rakip oyuncuyu tekmeleyen Santos’a siz demediniz mi ‘Santos sen bizim her şeyimizsin…’ Her iki maçta da bilhassa İzmir’deki maçta bariz hatası olan oyuncuya 14 numarayı ben mi verdirdim?

Hedef Şampiyonlukmuş bu sene. Bu hedef gerçekleşeceği zaman üzülecek birçok kişi olmasına rağmen diyorsunuz, Kim bunlar? Boluspor’un başarısına üzülecekler? Siz Giresunspor maçını nerede seyredeceksiniz? Takımınızı nereden destekleyeceksiniz? Tribündeki sayınızı 300’den 301’e mi çıkarttınız? 8881 kapasiteli tribünlerimi doldurdunuz mu? Defalarca birleşin, birlik olun dememize rağmen, siz gibi küfür etmeyen, sizin gibi Boluspor Kulübüne ceza verdirtmeyen, diğer taraftarları hiçe sayan değil de, siz misiniz taraftar?

Bakın sezon başında bunları yazıyorum, şampiyon olmak, istenilen hedefe ulaşmaksa sizin gibi Boluspor armasını kullanıp, sizin gibi düşünmeyenlere A.K.Ç diyenleri yanınızda barındırırsanız, siz taraftar-maraftar değilsiniz bilin istedim.

Ha şunu da sorayım; Savaş Başkan son senesinde tehlike yaşayan Boluspor gol attığında Başkanı ve Yönetimi istifaya davet edip, takımı ve yönetimi ıslıklayan sizler değilmiydiniz? O zaman kimin taraftarıydınız? Size kim ültimatom veriyordu? O zaman Boluspor sevdalısı değilmiydiniz?

Onun için kişilerin değil Boluspor’un taraftarı olun. Kişiler gelip geçer, kalıcı olan Boluspor’dur…

FUAT ÇAPA’YA

Geçtiğimiz sezon transferi Necip Çarıkçı ile birilikte yaptınız. Bil hassa senin getirdiğin, ama ikinci yarıda gönderdiğiniz 21 oyuncu alarak tarihi rekor kırdınız. Bu yıl ise yönetime verdiğiniz, şampiyon olmak istiyorsak şu oyuncular alınmalı listesinden sadece kaleci Gökhan alındı. Genelde o listelerden Kaleci Gökhan ve İrfan Başaran dışında, senin fikrin soruldu mu, Sorulmadı mı? Bilmiyorum. Sadece benim bildiğim sana yakın olduğunu bildiğim bazılarına söylediğin gibi ‘Bizim takıma kim geliyor, söyleyin de bileyim’ lafından senin fikrinin alınmadığı anlaşılıyor. Tutmak istediğin iskeletin kötü bir seçim olduğunu bilmeni isterim. Stoperlerin iki yabancıdan oluşması da bence yanlış. Geçen yıl kimsenin beğenmediği Guido Koçer’i iskelete koyman yanlış. Yusuf Emre, Özgür İleri, İshak Çakmak gibi orta saha ön libero düşünülmesi ve onların ne yapacağı merak konusu. Duran toplardaki üstünlüğü dışında hiçbir özelliği olmayan İrfan Başaran’ın umut olması, 4 hafta sonrada Santos geldiğinde oradan kimi keseceğin merak konusu. Hazırlık maçlarında Vieri Vieri diyip Poepon’dan daha fazla gol atacak diyip, o mevkide onda diretmen yanlış. Amaç ayda 18.000 euro verdirmekse söyleyecek sözüm yok. Poepon’u kanatta oynatarak ona yazık etmiyor musun?

Bak şimdi bir liste daha sana 7 Ağustos itibari ile TFF de lisansı çıkan futbolcular;

ALİM ÖZTÜRK

ANDRE CLARINDO DOS SANTOS

BURAK ASAN

CENGİZ UMUT MERAŞ

CENGİZHAN ŞARLİ

CHUKWUMA EMMANUEL AKABUEZE

FURKAN DEMİR

FURKAN ŞEKER

GÖKHAN DEĞİRMENCİ

GÖKSU ALHAS

GUIDO KOÇER

HAKAN ÖZKAN

İRFAN BAŞARAN

İSHAK ÇAKMAK

KUTAY AYDIN

MAHMUT ERTUĞRUL TAŞKIRAN

MAMADOU DIARRA

ÖZGÜR İLERİ

RENATO ARAPI

RYDELL ROMANO POEPON

SABRİ CAN

YUSUF EMRE GÜLTEKİN

Sayı 22’i Burak Hasan, Cengizhan, Sabri, Furkan Demir, Kutay Aydın ve Harun Özkan toplam 6 kişi alt yapıdan. Alim 1 maç cezalı, Santos 4 maç cezalı, Furkan Şeker sakat, Mesut Sane ve Vieri lisansı çıkmamış. Bunların dışında kalan Ertuğrul, Gökhan, Göksu, umut, Diarra, Arapi, Özgür İleri, İshak, İrfan, Poepon, Bentley, Guido toplam da 12 kişi. Şimdi kalan bu 12 kişiden nasıl bir 11 çıkaracaksın? Merak içersindeyim. Şu kadroya baktığımız da bu takıma en az 4 oyuncu lazım. Hani geçen yıl demiştin ya; ‘ TFF 1. Lig de bu ligi bilen 16-17 oyuncunun olması gerekir’ demiştin. Hala bu lafının arkasındamısın. Bu duruma göre, kayıpların yaşandığı haftalarda çıkıp da ağlama, yemezler.

Onun için baktığımız da Pazar Günü oynayacağımız Giresunspor maçına hazır bir kadro ile (hani senin, başkanının, taraftarların dediği gibi) ilk ikiden çıkacak bir kadro oluşturuldu mu? Bu kadro ile neler yapabileceğinin, neler verebileceğinin inancı var mı içinde merak ediyorum.

BAŞKAN NECİP ÇARIKÇI’YA

Bolu’daki spor basınına değil de hep çıkıp çıkıp bilmem ne radyosuna verdiğin beyanatlarında Boluspor’un ilk ikiden çıkacağının mesajlarını verdin. Bizim spor basını arkadaşlarımız da kendilerine verilmeyen beyanatları da gazetelerinde ve sitelerinde yayınladılar. Ne kadar güzel değil mi?

Bu yıl gene bir transfer komitesi, scout ekibi kuruldu ve bu ekip bir sürü sporcuyu izledi. Raporlar verildi, iskelet kadro korundu dendi vs vs vs… Merak içerisindeyim scout ekibinin sizlere verdiği rapor doğrultusundaki oyunculardan bir tanesini bile alma yoluna gittiniz mi ? Bana göre hayır. Ne yaptınız, herkesin bildiği Gökhan’ı, İrfan’ı, İshak’ı, Guido’yu, Sane’yi ( daha lisansı çıkmadı), Ertuğrul’u, Mesut’u ( lisansı çıkmadı) ve Göksu’yu aldınız. Tamı tamına 8 oyuncu. Ama hala bu takıma 4-5 oyuncu alınması gerekli olduğunu herkes gibi sizde görüyorsunuz. 4 tane daha aldığınızı kabul edelim, 12 oyuncu eder. Hedefe gittiniz, fakat aldıklarınız veya iskelet kadrodaki 6-7 tanesi tutmadı ( Geçen yılki gibi) 7 tanede devre arasında aldınız, etti mi 19. Geçen yıl 21 oyuncu, bu yıl şimdilik 8 ama sene sonuna kadar 18-19’u bulur diyorum. ‘Ne oldu proje, gene proje bozuldu’. Şimdi ne diyeceksin? Tekin hoca yine sallamış.

Hani Adanalı Gazeteci arkadaşlarımı ağırladığım da benim senin arkandan salladığım gibi değil mi? Muharrem hocayla işim olmaz, Tekin Hoca arkamızdan sallamıştır. Hep seni öveceğiz ya!!! Yaptığınız yanlışları yazanlara TÜKAKA, sizi yalayanlara alkış. Benim Adanalı gazetecilere Boluspor’un 20 Milyon borcu olduğunu söylediğimi, onların yanında bana sordun. Böyle bir lafın olmadığını sana anlattılar ve benim senin açıklamalarına dayanarak, Necip Çarıkçı’nın olduğu yerde borç olmaz dediğini ama kamuoyuna açıklanmadığı için kulübün borcunun 5 milyonda diye bilirler. 15 Milyon’da, 20 Milyon’da derler! Kendi lafındaki 20 milyon’u alıp çıkarıyorsun, beni söylemiş gibi konuşuyorsun. Hatırlarmısın sende geçtiğimiz yıl kongreden önce herkese Başkan Savaş Abak’a 16-17 Milyon borcu varmış demedin mi? Adam kuruşuna kadar belgelerle çıkıp, 5 Milyon 300 TL borcu gözüne sokmadı mı? Sende çık belgelerle borcumuz şu de, dedikoduların arkasını kes ve ne kadar borç olduğunu koy ortaya.

Şunu herkes iyi bilsin; sen 14 oy fazlasıyla seçildin. Herkes işini yapsın. Nasıl geçmiş yönetimdekilerin yanlışlarını yazdıysam, sizin ve sizden sonra geleceklerinde yanlışlarını yazmaya devam edeceğim. Yazılanlardan ders alırsınız, düzelme yoluna gidersiniz alkışlarız. Düzelmezseniz, düzeltinceye kadar yazılara devam ederiz. Taraftar, hoca ve sen akıl oyunları yapıp, sizin gibi düşünmeyenleri ancak İrlandalı ilan edersiniz. Sizi yalayanları ve seninle devam edenlere bundan sonra daha güzel işler verin ki, süt verenler sütten kesilmesinler!

Geçtiğimiz yıl yine ne tesadüf ki 7 Ağustos da böyle bir yazı yazıştım. (Köşeye onu koyuyorum. Önce onu okuyunuz, sonra da bu yazıyı okuyunuz. Ne değişmiş bir sene içerisinde kendiniz görün) Boluspor’a yeni sezonda başarılar diliyor, şampiyon olmasını yüreğimle istiyorum. Selamlarımla…