Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor ve Sivasspor’un da istediği, bir yandan da Yeni Malatyaspor ve Balıkesir’in takip ettiği başarılı futbolcunun yarım sezon için tam 225 bin Euro (830 bin TL) istediği öğrenildi.



8 sezonda 7 takımla şampiyonluk yaşayan Murat Akın, 1.Lig’de paylaşılamıyor. Zirve mücadelesi veren ekipler tecrübeli orta saha oyuncusuyla yakından ilgilenirken en son Göztepe cephesinden “Prensipte anlaştık” açıklaması gelmişti. Ancak Murat yakın çevresine “Kimseyle anlaşmadım” dedi.