Akkent Toar 2.Yarıda Coştu

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan maça iyi başlayan BESK mücadelenin ilk bölümünde ceza sahası içinde oluşan karambol sonrası 1-0 üstünlüğü yakaladı. Bu gole turnuvanın en iddialı takımları arasında yer alan Akkent Toar yapı ilk yarının son bölümlerinde bulduğu penaltı golü ile cevap verince takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti. 2.yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Akkent Toar Yapı Takımı, BESK takımının kendi kalesine attığı golle geri döndü ve 2-1 öne geçti. 2.yarının ortalarından sonra 3.ve 4.golü bulan Akkent Toar Yapı 4-1 üstünlüğü yakaladı. Son bölümde 2 gol daha bulan Akkent Toar Yapı maçtan 6-1 galip ayrılarak grupta 2’de 2 yaptı. BESK ise 2.maçında da galibiyete hasret kaldı.

Akkent Toar Yapı: Tolga, Musa, Feridun, Bülent, Erhan, Arif, Nedim, Sacit, Rıdvan, Fatih, Güray

BESK: Erhan, Bora, Mesut, İbrahim, Salih, Engin, Ruşen, Uğur, Özcan, Feridun, İsmail Davut, Onur, Serkan, Şamil, Mehmet

Grupta 3.hafta maçları 21 Haziran Cuma günü oynanacak. Program şöyle:

21 Haziran Cuma

19.30: Güzelsur İnşaat-Akkent Toar Yapı

19.30: Gerede Altundağ İnşaat-Gençlik ve Spor İl Md.

20.45: BESK-1965 Taraftarlar Derneği

1’er Maç Ceza Aldılar

Önceki hafta oynanan Akkent Toar Yapı – Gerede Altundağ İnşaat maçında kırmızı kart gören 2 oyuncuya birer maç ceza verildi. Tertip Komitesinin ilgili kararında; “14.06.2019 tarihinde oynanan Akkent Toar Yapı – Gerede Altundağ İnşaat müsabakasında Akkent Toar Yapı takımında 20 forma numaralı Özgür Balcı ve Gerede Altundağ İnşaat takımında 9 forma nolu Rıfat Işıtan karşılıklı küfürleşmeden dolayı 1 maç müsabakadan men cezası ile cezalandırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.