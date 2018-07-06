HABER:Esra Öztürk

Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvasında A grubunda oynanan 4 karşılaşma ile heyecan sürdü. Karaçayır Spor Tesislerinde saat 20:45’de başlayan karşılaşmada grubun iki iddialı ekibi Akkent Toar Yapı ile Çağsu Hastanesi karşı karşıya geldi. İlk 5 haftada 15 puan toplayan lider Akkent Toar Yapı karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu. İlk dakikadan itibaren rakip kalede etkili pozisyonlar yakalayan son şampiyon 30 dakikalık ilk devreyi 4-0 önde kapattı. İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Akkent Toar Yapı kalesinde bir gol gördü rakip filelere ise iki gol daha kaydederek sahadan 6-1 galip ayrıldı. Bu skorun ardından 6’ıncı maçından da galibiyetle ayrılan son şampiyon son haftaya girilirken grup liderliğini garantiledi. Çağsu Hastanesi ise 12 puanla 3.sırada kaldı.