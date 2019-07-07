Akkent Toar Güle Oynaya!.

Haber: Gönül Olutürk

Maç öncesi liderliği garantileyen Akkent Toar Yapı ve daha önce şansını kaybeden Temel İnşaat Sümer Saray takımları Karaçayır Sentetik Sahada oynanan mücadelede karşı karşıya geldi. İlk yarıda etkisiz kalan Sümer Saray karşısında pozisyonları iyi değerlendiren turnuvanın favori takımı Akkent Toar yapı soyunma odasına 4-0 üstünlükle gitti. 2.yarının hemen başında Temel İnşaat Sümer Saray takımı güzel bir kafa golü ile farkı 3’e indirdi: 4-1. Kalan bölümde 2 gol daha üreten Akkent Toar Yapı maçtan 6-1 galip ayrılarak grubu puan kaybı yaşamadan lider tamamladı. Bu sonuçla Akkent Toar Yapı çeyrek finalde A Grubu 4.sü Sem-Mak ile eşleşti.

Akkent Toar Yapı: N.Tolga, Kamuran, Feridun, Bülent, Erhan, Arif, Abdullah, Hilmi, Nedim, Sacit, Musa, Murat

Temel İnşaat Sümer Saray: Lüfti, Cemil, Ahmet, Metin, Ayhan, Mehmet Öztürk, Mehmet Dursun, Hamza, Aydın, Ercan, Mücahit, Ömer, Tarık, Sedat

Turnuvada çeyrek, yarı final ve final maçlarının programı şöyle:

8 Temmuz Pazartesi

20.00: Akkent Toar Yapı-Sem-Mak

9 Temmuz Salı

20.00: Saray Pas.2 Anh.Emin-1965 Taraftarlar Der.

20.00: Jotun Hisarspor-Güzelsur İnşaat

21.15: Çağsu Hastanesi-BESK

12 Temmuz Cuma

20.00: A1-B4 Galibi – B2-A3 Galibi

21.15: B1-A4 Galibi – A2-B3 Galibi

16 Temmuz Salı

19.00: 3.lük Maçı

20.15: Final Maçı