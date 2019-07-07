Akkent Toar Güle Oynaya!.

Haber: Gönül Olutürk
Maç öncesi liderliği garantileyen Akkent Toar Yapı ve daha önce şansını kaybeden Temel İnşaat Sümer Saray takımları Karaçayır Sentetik Sahada oynanan mücadelede karşı karşıya geldi. İlk yarıda etkisiz kalan Sümer Saray karşısında pozisyonları iyi değerlendiren turnuvanın favori takımı Akkent Toar yapı soyunma odasına 4-0 üstünlükle gitti. 2.yarının hemen başında Temel İnşaat Sümer Saray takımı güzel bir kafa golü ile farkı 3’e indirdi: 4-1. Kalan bölümde 2 gol daha üreten Akkent Toar Yapı maçtan 6-1 galip ayrılarak grubu puan kaybı yaşamadan lider tamamladı. Bu sonuçla Akkent Toar Yapı çeyrek finalde A Grubu 4.sü Sem-Mak ile eşleşti.
Akkent Toar Yapı: N.Tolga, Kamuran, Feridun, Bülent, Erhan, Arif, Abdullah, Hilmi, Nedim, Sacit, Musa, Murat
Temel İnşaat Sümer Saray: Lüfti, Cemil, Ahmet, Metin, Ayhan, Mehmet Öztürk, Mehmet Dursun, Hamza, Aydın, Ercan, Mücahit, Ömer, Tarık, Sedat
Turnuvada çeyrek, yarı final ve final maçlarının programı şöyle:
8 Temmuz Pazartesi
20.00: Akkent Toar Yapı-Sem-Mak
9 Temmuz Salı
20.00: Saray Pas.2 Anh.Emin-1965 Taraftarlar Der.
20.00: Jotun Hisarspor-Güzelsur İnşaat
21.15: Çağsu Hastanesi-BESK
12 Temmuz Cuma
20.00: A1-B4 Galibi – B2-A3 Galibi
21.15: B1-A4 Galibi – A2-B3 Galibi
16 Temmuz Salı
19.00: 3.lük Maçı
20.15: Final Maçı