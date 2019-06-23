Akkent Toar Kayıpsız İlerliyor

Bu yıl 14.sü düzenlenen Aydın İnceayan ve İsmail Benli’nin adının verildiği Veteranlar Turnuvası’nda B Grubu’nda 3.hafta tamamlandı. Günün ilk maçında Akkent Toar Yapı, Güzelsur İnşaat’ı 7-1 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

Akkent Toar Kayıpsız İlerliyor

Haber: C.Kutay Aykan

Turnuvanın en favori takımlarından biri olan Akkent Toar Yapı ile gruptan çıkma şansını yakalamak isteyen Güzelsur İnşaat takımları arasında oynanan maçın ilk yarısında tek gol vardı. O golü bulan takım olan Akkent Toar yapı soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.2.yarıda ise maçın tek hakimi Akkent Toar Yapı oldu. 2.yarının hemen başında Akkent Toar Yapı 2.golü bularak rahatladı: 2-0. 3.ve 4.gol de çok fazla gecikmedi. 4-0’dan sonra Güzelsur İnşaat’ın maçtaki tek golü geldi: 4-1. 2.yarının ortalarından sonra gollerine devam eden Akkent Toar Yapı maçtan 7-1 galip ayrılarak 9 puana ulaşan tek takım oldu. Güzelsur İnşaat ise bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Akkent Toar Yapı: N.Tolga, Kamuran, Feridun, Bülent, Erhan, Arif, Abdullah, Hilmi, Nedim, Sacit, Rıdvan, Musa, Özgür, Ömer, Güray, Murat

Güzelsur İnşaat: Hakan, İsmail Hakkı, Ayhan, Murat Abat, Mustafa, Eran, Ümit, Murat Baskın, Coşkun, Arif, Yavuz, Beytullah, İsmail Emre, Mete, Burhan Cahit, Yılmaz

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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