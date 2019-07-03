Akkent Toar Liderliği Perçinledi

Haber: Birol Ertunç

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan maçın ilk dakikalarında Akkent Toar Yapı 1-0 üstünlüğü buldu. Golleri rakibi karşısında peş peşe bulan Akkent Toar Yapı bir anda durumu 6-0’a getirdi. 7.golden sonra Akkent Toar Yapı takımı güzel bir kafa golüyle ilk yarının skorunu da belirledi: 8-0. 2.yarıda gol bulma çabalarından sonuç bulan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü maçtaki ilk golünü ilk dakikalarda yakaladı: 8-1. Bu golden hemen sonra aynı ekibin 2.golü de geldi. 9.golü uzaktan atılan şutla bulan Akkent Toar Yapı maçtan 10-2 galip ayrılarak son maçlar öncesi grup liderliğini garantiledi. Akkent Toar Takımı, A Grubunu 4.bitiren takımla çeyrek finalde karşılaşacak. Tek puanda kalan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise son hafta formalite maçına çıkacak.

Akkent Toar Yapı: N.Tolga, Kamuran, Feridun, Bülent, Erhan, Arif, Abdullah, Hilmi, Nedim, Sacit, Rıdvan, Musa, Murat

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü: Bahadır, İsa, Hasan, İlker, Muammer, Bayram, Uğur, Mehmet, Yasin, Fahrettin, Niyazi, Murat