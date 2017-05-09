Haber: Ceylan Beykoz

B grubunda oynanan 4 karşılaşmada birbirinden zevkli geçerken, grubun iddialı ekiplerinden Akkent Toar Yapı gruptan çıkma iddiasını sürdüren Kale Yapı ile karşı karşıya geldi. Her mücadelede olduğu gibi bu maçtan da farklı galip ayrılan Akkent Toar Yapı averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan B grubu maçları ile kaldığı yerden devam etti. Bolu Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan mücadelelerde son şampiyon Akkent Toar Yapı, çeyrek final iddiasını sürdüren Kale Yapı ile karşılaştı.

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan bu sezonda şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Akkent Toar Yapı karşılaşmaya iyi başlayan taraf oldu. Güçlü rakibi karşısında da rahat futbolunu sergileyen Akkent Toar Yapı sahadan 10-2 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak 6’ıncı maçından da galibiyetle ayrıldı ve puanını 18’e çıkardı. Bu haftayı bay geçen Çağsu Hastanesi ile puanları eşitleyen Akkent Toar Yapı grup maçlarında son iki hafta kala averaj farkı ile liderlik koltuğuna oturdu. Kale Yapı ise bu mağlubiyetin ardından çeyrek final biletini zora soktu. Akkent Toar Yapı gelecek hafta yine grubun iddialı ekiplerinden Özyapı Mimarlık ile karşılaşacak.