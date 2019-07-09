Akkent Toar Yarı Finalde

Haber: C.Kutay Aykan

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan maçın ilk 15 dakikası denk mücadele şeklinde geçti. Ancak bu dakikadan sonra Akkent Toar Yapı oyuna ağırlığını koymaya başladı. 1-0 öne geçen turnuvanın favorilerinden Akkent Toar Yapı 2.golü ceza sahası dışından atılan güzel bir şutla yakaladı: 2-0. Akkent Toar Yapı takımı ilk yarıyı da 4-0 önde kapattı. 2.yarının hemen başında farkı 5’e çıkaran gol geldi: 5-0. Sem-Mak yapı 5.golün ardından mücadeledeki ilk sayısını buldu: 5-1. Üst üste goller bulan güçlü takım Akkent Toar Yapı bir anda skoru 9-1’e taşıdı. Sem-Mak açılan farka rağmen gol atma çabasının karşılığını 2.golle aldı: 9-2. Son bölümde 1 gol daha bulan Akkent Toar Yapı maçtan 10-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Akkent Toar Yapı adını yarı finale yazdırdı. Sem-Mak turnuvaya veda ederken Akkent Toar Yapının yarı finaldeki rakibi A Grubu 2.si-B Grubu 3.sü maçının galibi olacak.

Akkent Toar Yapı: N.Tolga, Kamuran, Feridun, Bülent, Erhan, Arif, Abdullah, Hilmi, Nedim, Sacit, Musa, Murat, Ömer, Özgür, Rıdvan

Sem-Mak: Durmuş, Özhan, Ertuğrul, Elvan, Özcan, Mustafa, Yakup, Ercan, Savaş, Ersin, Yılmaz, Bedrettin, Abdullah, Nihat, Murat