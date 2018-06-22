HABER:Semih Baykal

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvası’nda A grubu ikinci hafta maçları geride kaldı. İlk haftayı kayıpsız geçen son Şampiyon Akkent Toar Yapı ile Jotun Hisarspor karşı karşıya geldi. İki takımında kontrollü başladığı karşılaşmada kilidi açan isim Bülent Biçer oldu. Duran top organizasyonunda arka direkte kafayı dokunan Bülent rakip fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İki kalede de tehlikeli pozisyonların olduğu karşılaşmada Akkent Toar Yapı yine bir duran top sonrası Bülent’in kaydettiği golle devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı karşılaşmayı Ertan’la bir gol daha bulan Akkent Toar Yapı 3-0 kazandı ve ikide iki yaptı.