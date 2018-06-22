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22 Haziran 2018 Cuma
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    • Akkent Toar yine kayıpsız geçti

    Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiserlerinden Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvasında A grubunun ikinci haftası oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi. İlk haftayı farklı galip kapatan Akkent Toar Yapı, ilk haftayı üç puanla kapatan Jotun Hisarspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden galip ayrılan taraf ise son şampiyon Akkent Toar Yapı oldu.

    22 Haziran 2018 Cuma 13:02
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    Akkent Toar yine kayıpsız geçti

    HABER:Semih Baykal

    Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvası’nda A grubu ikinci hafta maçları geride kaldı. İlk haftayı kayıpsız geçen son Şampiyon Akkent Toar Yapı ile Jotun Hisarspor karşı karşıya geldi. İki takımında kontrollü başladığı karşılaşmada kilidi açan isim Bülent Biçer oldu. Duran top organizasyonunda arka direkte kafayı dokunan Bülent rakip fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İki kalede de tehlikeli pozisyonların olduğu karşılaşmada Akkent Toar Yapı yine bir duran top sonrası Bülent’in kaydettiği golle devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı karşılaşmayı Ertan’la bir gol daha bulan Akkent Toar Yapı 3-0 kazandı ve ikide iki yaptı.

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