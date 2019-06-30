Akkent Toar Zorlandı Ama Turladı

Haber: Birol Ertunç

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan maçın ilk dakikalarında iki takım da gol bulmakta çok zorlandı. Grupta yenilgisi bulunmayan Akkent Toar Yapı 17.dakikada 1-0 öne geçti. 28.dakikada cezasahası dışından gelen golle farkı 2’ye çıkaran Akkent Toar Yapı soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti. 1965 Taraftarlar Derneği 2.yarıda varını yoğunu ortaya koydu. 1965 Taraftarlar Derneği 2.yarının ilk dakikalarında farkı 1’e indiren golü bulunca maçta heyecan tavan yaptı: 2-1. Bu dakikalarda oyunda sertlik arttı ve yaşanan gerginlik sonrası her 2 takımdan 1’er oyuncu kırmız kart gördü. Oyun yaklaşık 5 dakika durdu. Yeniden başlayan oyunda çok geçmeden Akkent Toar Yapı’nın 3.golü geldi: 3-1. Ancak maçı bırakmayan 1965 Taraftarlar Derneği Takımı durumu 3-2’yi getiren golü attı. Son bölümde 1965 Taraftarlar Derneği eşitlik sayısını bulamayınca maçtan 3-2 galip ayrılan Akkent Toar Yapı gruptan çıkmayı garantiledi. 1965 Taraftarlar Derneği’nin durumu ise son hafta oynayacağı maç sonrası belli olacak.

Akkent Toar Yapı: N.Tolga, Kamuran, Feridun, Bülent, Erhan, Arif, Abdullah, Hilmi, Nedim, Sacit, Rıdvan, Musa, Özgür, Ömer, Güray, Murat

1965 Taraftarlar Derneği: Zikrullah, İzzet, Remzi, Mustafa, Aydın, Serkan, Engin, Murat, Sedat, Burak, Seyfi, Yakup, Volkan, Nizam, Murat, Orhan, Levent