Haber: Ceylan Beykoz

Çeyrek finale 1 adım kalan yükselen takımlar belli oldu. B grubunda dün akşam oynanan karşılaşmalarda lider AkkentToar Yapı grup 4’üncüsü Özyapı Mimarlık ile karşı karşıya geldi. Sahadan 10-0 galip ayrılan AkkentToar Yapı şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Şehit Yılıdırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında dün akşam 4 karşılaşma oynandı. Son şampiyon AkkentToar Yapı çeyrek finale yükselme mücadelesi veren Özyapı Mimarlık ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan AkkentToar Yapı ilk dakikadan itibaren rakip kalede gol aramasına rağmen, Özyapı Mimarlık’ın savunmasını aşmakta zorlandı. Karşılaşmanın 12’inci dakikasında Özyapı Mimarlık’ın ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrasında maçın hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen gol krallığında ilk sırada bulunan Erhan Yalçın rakip fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve devre AkkentToar Yapı’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda oyunun üstünlüğünü tamamen ele geçiren AkkentToar Yapı adeta gol olup rakip kaleye yağdı. Arka arkaya gelen gollerin sonrasında son şampiyon AkkentToar Yapı sahadan 10-0 galip ayrılarak 7’inci maç sonunda 7’inci galibiyetini aldı ve 21 puanla liderliğini sürdürdü.