Haber: Semih Baykal

Lige de bir türlü istediği sonuçları alamayan Boluspor, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve aldığı 6 mağlubiyetle topladığı 11 puan ile 15’nci sırada yer alıyor. Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı’nın sezon başından beri bir türlü istenilen desteğin Boluspor’a gelmediğinin söylenmesi üzerine Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun harekete geçti. Ercoşkun, kırmızı beyazlı takıma gereken maddi desteğin sağlanması için çeşitli yerlerle görüşmelere başladı. Boluspor’un lig’de hakkettiği yere gelmesi için çalışmalarına ara vermeden sürdüren Ercoşkun, Başkan Necip Çarıkçı ile birlikte maddi destek sağlamak için AKSA Doğalgaz A.Ş. ile görüştü. Haftalar süren görüşmenin ardından Ercoşkun’un katkılarıyla AKSA Doğalgaz A.Ş.’den gereken destek sağlandı. AKSA Doğalgaz Şirketin’den, Boluspor’a 500 Bin TL destek sağlandığı öğrenildi. Bu paranın da geçtiğimiz günlerde Boluspor’un hesabına aktarıldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.