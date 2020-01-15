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Aktaş Güven Tazeledi

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Bolu Şubesi hafta sonu kongreye giderek yeni yönetimini belirledi. Mevcut başkan Salih Aktaş göreve yeniden seçildi.

Aktaş Güven Tazeledi

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Bolu Şube Başkanı Salih Aktaş ve Futbol İl Temsilcisi Cemalettin Metin’den alınan bilgiye göre; Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Bolu Şubesi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Ocak Pazartesi günü saat 19.30’da Karaçayır Amatörevi’nde gerçekleştirildi. Yapılan kongreyle birlikte derneğin yeni yönetim kurulu seçilerek göreve başladı. Edinilen bilgiye göre mevcut başkan Salih Aktaş’ın kongreye tek liste ile gidip yeniden başkan seçildi. Kongrede Ankara Şubesi Genel Kurul üyeleri, Genel Merkez Genel Sekreterleri, Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı ve Boluspor Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı. Divan Başkanlığını Onursal Başkan Naci Parlak’ın yaptığı kongrede yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil: Salih Aktaş, Burçin Yetiş, Turgut Özmen, Nihat Ulaş, Müjdat Mutluoğlu

Yönetim Kurulu Yedek: Ahmet Eren, Zeki Gören, Hasan Karaman, Veysel Ersoy, Yücel Yıldırım

Denetleme Kurulu: Fatih Kahruman, Murat Uyğur, Erhan Turgut

Denetleme Kurulu Yedek: İsmail Yaşmum, Celalettin Ceyhan, Şerafettin Bilgin

Genel Merkez Delegeleri: M.Bahittin Gülgör, Burçin Yetiş, Turgut Özmen

Esra Perçin

Esra Perçin

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