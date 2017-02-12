Haber: Erdal TANRIVERDİ

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Bolu'da ziyaretlerde bulundu. Akyüz sırasıyla Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ve Bolu 2. Komando Tugayını ziyaret etti. Hacer Akyüz Komando Tugayı ziyaretinin ardından Bolu 2. Komando Tugay Komutan Yaveri Öğretmen Yarbay Sayın Mehmet Yolcu ve Oryantiring İl Temsilcisi Sayın Mustafa Kuş ile birlikte Bolu Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdür müdürü Şahin Ertemi ziyaret etti. gerçekleşen sohbetin ardından Bolu’da Oryantiring sporunu yaygınlaştırmak için yapılacak projeler hakkında görüşüldü. Şahin Ertem ziyaretlerinden dolayı Hacer Akyüz'e, Mehmet Yolcu'ya ve Sayın Mustafa Kuş'a teşekkürlerini sundu.