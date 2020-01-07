Akyüz ve Kaleci İddiası

Haber: Volkan Yılmaz

Ligde düşme potasında bitirdiği ilk yarı sonrası transferde kollarını sıvayan ve hızlı davranan Boluspor’da her gün yeni bir isim kamuoyunda konuşulmaya başlanıyor. Bu isimlerden ilki transfer sezonunun gözdesi Mehmet Akyüz. Geçtiğimiz yıl Süper Lige çıkan ve devre arasında birçok isimle yollarını ayıran Denizlispor Mehmet Akyüz’ü kadro dışı bırakınca birçok Süper Lig takımı bu isme transfer teklifi yapmaya başladı. Golcü isimle Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı’nın bir telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi.

7.Kaleci Yolda

İlk yarıda kaleci performanslarından memnun olmayan Boluspor’un ismi sır gibi saklanan tecrübeli bir yabancı kaleciye imza attırmayı hedeflediği öğrenildi. Devre arasında Hakan Canbazoğlu ve Ozan Evrim’i gönderen Boluspor genç kaleci Bahadır Güngördü ile sözleşme imzaladı ancak camia tecrübeli bir kalecinin transfer edilmesinden yana fikir birliği içinde.

Poepon’a Teklif!..

Boluspor’un ilk yarıda en çok gol atan ismi olan Rydell Poepon’a Süper Ligden Çaykur Rizespor’un talip olduğu öğrenildi. Bunun yanında birçok 1.Lig takımının da Poepon’a teklif yaptığı belirtiliyor. Bir diğer yandan Boluspor’un yollarını ayırdığı Mustafa Sami Can Keskin’e eski takımı Adanaspor bir kez daha talip oldu.