Ülkemiz genelinde en çok kapasiteye sahip kamplardan biri olan 'Bolu Aladağ İzcilik ve Doğa Gençlik Kampı' dönemde ortalama 427 gencimizi misafir etmekte. Her yaz döneminde 9 kamp döneminin düzenlendiği kamp merkezimizde toplamda yaklaşık 4000 gencimizi misafir ediliyor.

Katılımın ücretsiz olduğu Yaz Kamplarımız 29 Haziran - 16 Eylül tarihleri arasında devam edecek. (Türkiye genelinde 81 ilden 17.996 gencimize hizmet verdiğimiz yeşil (doğa) kampları arasında ilimiz, ülkemizin kampa katılan toplam öğrencilerin %22’sini ağırlamakta ve kamplar arasında dönemsel ve toplamda birinci sıradadır.)