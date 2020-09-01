Aladağ Kayakçıları Ağırlıyor

Haber: Aysun Beykoz

24 Ağustos itibariyle antrenmanlara başlayan takımlar, çalışmalarına 14 Eylül'e kadar Bolu Aladağ'da devam etmeyi planlıyor. Sporcular 2021 ve 2022 yıllarında yapılacak kış olimpiyatları ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyor. Kampı ziyaret eden İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Şube Müdürü Ramazan Demir, Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çetinkaya; Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Fikret Ören, Alp Disiplini Milli Takım Antrenörleri Hannes Erich Brenner ve Muhammet Ayaz'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Pandemi döneminde çok hassas davrandıklarını ve kamp eğitim merkezinin hijyen kurallarına uygun hale getirildiğine dikkat çeken Çilkara, milli sporcular ile tek tek görüşerek başarı diledi. Ziyarette Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara Milli Takım kafilemize 'Hoşgeldin' pastası keserek moral verdi. Sporcular ve teknik ekip Aladağ'dan çok memnun olduklarını ifade ettiler.