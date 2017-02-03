Haber: Ceylan Beykoz

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 21 Ocak'ta birinci grup izcilerinin katılımıyla startı verilen kampa, ikinci kafilenin de ulaştığı belirtildi.

Şu anda Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampında çoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü izcilerinden oluşan 500 kişilik izci grubu bulunduğu ifade edilen açıklamada, kampa ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Gençlerin ağır kış şartları altında kamp yapma ve hayatlarını idame ettirme becerilerini kazanma amacıyla gerçekleştirilen kampta izcilik faaliyetlerinin ve eğitimlerinin büyük çoğunluğu arazide gerçekleştiriliyor. Hava sıcaklığının eksi 15-20 dereceyi bulduğu Bolu Aladağ'da dağ yürüyüşü yapan izciler, eğitimlerin yanı sıra doğanın tadını çıkartıyor. Kampa katılan tecrübeli izcilere, kızak ve kayak, ilk yardım, karda çadır kurma ve kalma, kar mağarası yapımı ve kullanma, dağcılık, ateş çeşitlerini öğrenme ve ateş yakma, beslenme ve yaşam, soba yakma, odun kırma, balta ve bıçak kullanımı, karda vahşi hayvan izi takibi ve yön bulma gibi hayati öneme sahip eğitimler veriliyor."

Kampın yemek, ulaşım ve sağlık hizmetlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı belirtilen açıklamada, 4 Şubat’ta da Suriyeli çocuk ve gençlere aynı kampta izcilik eğitimi verileceği kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğinde organize edilen Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampı, zorlu kış koşullarında devam ediyor.

Haber: Ceylan Beykoz

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 21 Ocak'ta birinci grup izcilerinin katılımıyla startı verilen kampa, ikinci kafilenin de ulaştığı belirtildi.

Şu anda Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampında çoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü izcilerinden oluşan 500 kişilik izci grubu bulunduğu ifade edilen açıklamada, kampa ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Gençlerin ağır kış şartları altında kamp yapma ve hayatlarını idame ettirme becerilerini kazanma amacıyla gerçekleştirilen kampta izcilik faaliyetlerinin ve eğitimlerinin büyük çoğunluğu arazide gerçekleştiriliyor. Hava sıcaklığının eksi 15-20 dereceyi bulduğu Bolu Aladağ'da dağ yürüyüşü yapan izciler, eğitimlerin yanı sıra doğanın tadını çıkartıyor. Kampa katılan tecrübeli izcilere, kızak ve kayak, ilk yardım, karda çadır kurma ve kalma, kar mağarası yapımı ve kullanma, dağcılık, ateş çeşitlerini öğrenme ve ateş yakma, beslenme ve yaşam, soba yakma, odun kırma, balta ve bıçak kullanımı, karda vahşi hayvan izi takibi ve yön bulma gibi hayati öneme sahip eğitimler veriliyor."

Kampın yemek, ulaşım ve sağlık hizmetlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı belirtilen açıklamada, 4 Şubat’ta da Suriyeli çocuk ve gençlere aynı kampta izcilik eğitimi verileceği kaydedildi.