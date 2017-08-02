Türkiye İzcilik Federasyonu ve Bağcılar Belediyesi, Bolu Aladağ’da ortaklaşa izci kampı düzenliyor. 10 Temmuz 2017 tarihinde başlayan kampa 11 ile 15 yaş grubu arasındaki öğrenciler katılıyor. Yoğun ilgi gösterilen izcilik kampına 20 gün içinde 746 öğrenci katıldı. Bu sayının Ağustos sonuna kadar bine ulaşacağı belirtildi. Kampta hem İzcilik Federasyonu’ndan hem de belediyeden eğitimciler bulunuyor. Eğlence ve eğitim içerikli kamp sonunda izci adayı öğrencilere izcilik sertifikası verilecek. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bolu Aladağ’da kamp kuran izci adaylarını ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Çağırıcı, daha sonra aktiviteleri izledi. Kampa ilişkin bilgiler veren Başkan Çağırıcı, “İzci kamplarımız her sene olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. İlk kez bu bölgede kamp düzenliyoruz. İzcilerimiz aktivitelerle hem eğleniyor hem de faydalı bilgilere ulaşıyor. Belediye olarak yaptığımız çalışmalarla çocuklarımızı emin adımlarla geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

Bolu Aladağ’da birer haftalık periyotlarla düzenlenen kampa katılan öğrenciler, dere yürüyüşü, okçuluk, paintball, duvar tırmanışı, ip aktiviteleri, tracking, drama çalışmaları, izcilik teorik ve teknik bilgileri, amatör telsiz kullanımı, ebru çalışması ve benzeri toplam 60 aktiviteye katılıyor. Kampa Azerbaycan, Gürcistan, Lübnan, Filistin, Suriye olmak üzere yurt dışından izciler de katılıyor. Erkek ve kızlar grubu olarak düzenlenen kamp 18 Ağustos’ta tamamlanacak.