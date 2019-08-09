Aladağspor Beklenen Kongresini Yaptı

Haber: Esra Öztürk

Sümer Mahallesindeki Aladağspor tesislerinde yapılan olağanüstü kongrede delegelerin oybirliği ile mavi beyazlı ekibin adı bundan sonra 'Çağsu Hastaneleri Aladağspor' olacak. Aladağspor'un yaptığı olağanüstü kongreye Mavi Beyazlı ekibin üyelerinin yoğun bir katılımı oldu. Aladağspor eski başkanı Yücel Yıldırım'ın Divan Kurulu Başkanlığını yaptığını kongrede isim değişikliği delegelerin oyuna sunuldu. Kongreye katılan üyelerin tamamı Aladağspor'un bundan sonraki isminin 'Çağsu Hastaneleri Aladağspor' olması yönünde oy kullanırken, yeni yönetim kurulu oluşturulan tek liste ve oybirliği ile seçildi.