Aladağspor Kongreye Gitti

Haber: Birol Ertunç

İlk toplantıda çoğunluğu sağlayan ve neredeyse üyelerinin tamamına yakını kongre katılırken, eski yönetim 2 sezondur yaptıkları çalışmaları üyelere anlattılar. Yönetimin üyelere sunduğu mali durum ibra edilirken, denetim çalışmaları delegelere aktarıldı. Aladağspor kongresinde üyelerinde söz aldığı dilek temenniler de bir çok kongre üyesi söz alırken, yeni dönemde yine alt yapıda bir çok yaş grubunda aktif olarak katılımın sağlanması yeni seçilecek yönetimden gelen istekler arsında yer aldı. Önceki yıllarda amatör ligde mücadele etmek yerine bir çok yaş grubunda genç oyuncuları yetiştiren Aladağspor'un önümüzdeki dönemde de hedefinin genç oyuncularla yoluna devam ederek Boluspor'a ve Türk futboluna futbolcu yetiştirmek olduğu belirtildi. Amatör kümede yer almak yerine alt yapıda tüm branşlarda aktif olarak yer alacak olan Aladağspor'un 100'e yakın futbolcusunun aktif olduğu bu sayının artması için çalışmaların süreceği belirtildi. Kongrede yapılan seçimle daha önce 7 olan yönetim kurulu sayısı yoğun talep üzerine 15'e çıkartıldı. Seçim sonrası göreve gelen yönetim kurulunun görev dağılımı ise şöyle oluştu;

Başkan Ayhan Ceyhan

Başkan Yrd. Nihat Demir

Başkan Yrd. Tahir Çetin

Başkan Yrd. Musa Toğran

Sayman Cihan Demir

Genel Sekreter Muhittin Çetin

Sekreter Gürkan Güler

Sekreter Harun Ceyhan

Asil Üye Eren Ceyhan

Asil Üye Burak İnce

Asil Üye Çağatay Depe

Asil Üye Melih Yıldırım

Asil Üye Yusuf Ceyhan

Asil Üye Oğuzhan Çetin

Asil Üye Erhan Karaçam