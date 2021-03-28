Alanya’dan üçüncülükle döndük

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Gençlik Spor Merkezi Bayan Çim Hokeyi takımı yükselme gurubunda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyetle gurubu 2. Sırada bitirerek yarı finale yükseldi.

İlk sezonun da İkinci lige çıkmayı kıl payı kaçıran ekibimiz, müsabakalardaki tartışmalı hakem kararları ile yarı finaldeki rakibi Tempo 80 Spor Kulübü derneğine ‘’ 3-2 ‘’ kaybederek final şansını yitirdi.

Turnuvanın son günü oynanan üçüncülük müsabakasında Denizli Anadolu Pars GSK takımını ‘’ 5-1 ‘’mağlup ederek madalya almaya hak kazandı.

Hokey takım antrenörümüz Turgut Çırpan müsabaka sonunda verdiği demeçte ‘’ Bu kızlar Şampiyon olabilirdi ona üzülüyorum, yoksa oyun bu kazanmakta var kaybetmekte bende sizlere teşekkür ederim destekleriniz için inşallah daha güzel şeyler yapacağız’’ ifadelerini kullandı.

Turnuvaya çok az bir zaman kala büyük gayret ve özveri ile hazırlanmaya başlayan Bayan Hokey takımımız turnuvada maddi imkânsızlıklar ile mücadelenin yanı sıra sahada zorlu rakipler ile de kıran kırana mücadele ederek turnuvayı üçüncü bitirmeyi başardı.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021, 13:54