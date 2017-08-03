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    • Alemdar bu yıl ki hedeflerini açıkladı

    Bolu Belediyespor Kulübünün yeni başkanı Engin Alemdar, kulübünün bu yıl ki hedeflerini, gelecek yıllarda gerçekleştirecekleri çalışmaları ve transfer çalışmaları hakkında gazetemize çok özel açıklamalarda bulundu. Alemdar; “Bolu’nun tanıtımı için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

    02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:45
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    Alemdar bu yıl ki hedeflerini açıkladı

    Özel Haber: Semih Baykal

    Bolu Belediyespor Kulübü geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirdiği kongre ile yeni başkanını belirlemişti. Kongreye tek liste ile giren Engin Alemdar kulübün yeni başkanı olmuştu. Çiçeği burnunda yeni Başkan Engin Alemdar, ilk olarak gazetemize kulüp hakkında bilgilere verdi. Kulüp olarak Voleybol, Basketbol, hentbol, çim hokeyi, futbol, karate, kickbox, güreş, boks, muay thai, atletizim gibi toplam da 16 branş da hizmet verdiklerini söyleyen Alemdar; “Bolu Belediyespor Kulübü olarak yeni bir kongre süreci yaşadık. Kendimde 2 yıldır yönetimde görev alıyordum. Delegelerimiz bu sene beni uygun görerek Başkan oldum. Kulüp olarak kendi ölçeğimizdeki diğer illere göre en iyisiyiz. Salon, takım ve bireysel sporlar olmak üzere toplam 16 branş da hizmet veriyoruz. Bin 150’ye yakın lisanslı sporcumuz var. Bunların içerisinden de 423’ü lisanlı olarak aktif spor içerisinde yer alıyor. Tabi biz burada Bolu’nun tanıtımı için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

    “HEDEFİMİZ BU YIL FİNAL OYNAMAK”

    Kulüp hakkında verdiği bilgilerden sonra ilimizi Voleybol’da 1.lig’de temsil eden bayan voleybol takımının bu yıl ki hedefleri ve gerçekleştirdikleri transferleri açıklayan Alemdar; “ Yıllardır Voleybol’da Bolu Belediyespor olarak 1. Lig’de mücadele veriyoruz. Bu lig’de uzun yıllardır faaliyet gösteren en iyi takımlardan birisiyiz. Geçen yılla kadar hem play-off’a katılıyorduk. Ancak geçen yıl bir tahlilsizlik yaşadık ve play-off oynayamadık. Bu yıla kadar hep hedefimiz play-off’a kalmaktı. Ancak bu yıl yeni yönetimle birlikte bu takımın Sultanlar ligine yakışır diye bir yola çıktık. Yatırımlarımızı da bu yıl ona göre yaptık. Bu yıl Voleybol takımımıza şuana kadar 12 transfer gerçekleştirdik. Bu transferler doğrultusunda hedefimiz bu yıl final oynamak. İnşallah hedeflerimizi gerçekleştiririz” şeklinde açıkladı.

    “İNKİLAP OKULUNU 1.LİGE ÇIKARMAK İSTİYORUZ”

    Açıklamalarının devamında voleybolda ilimizi 2.lig’de temsil eden İnkilap Ortaokulu Okulu’nun da bu yılki hedefini söyleyen Alemdar; “ Tabi Bolu Belediyespor Voleybol takımının yanında 2 lig’de ilimizi temsil eden bir voleybol takımımız daha var. Eğer 1.lig’deki takımımız Sultanlar ligine çıkarsa, bu takımımızı da 1.lig’e çıkarmak istiyoruz. Buradaki amacımız da alt ve üst lig’deki sporcu eksikliklerini hem alt yapıdan karşılamak hem de Bolulu çocukların bu liglerde voleybol oynamasını sağlamak ve Bolu’nun ülke genelinde tanıtımını sağlamak istiyoruz” şeklinde söyledi.

    “BU YILKİ HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK”

    Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol takımıyla da bu yılki hedeflerinin ilk olarak ligde kalmak  olduğunu ifade eden Alemdar; “Voleybol’un yanında Basketbol takımımızda 2.lig’de mücadele veriyor. Basketbol takımımıza yönelik transfer çalışmalarımız tüm hızla devam ediyor. Şuana kadar 11 oyuncu transfer ettik. Basketbol takımımızla bu yılki hedefimiz lig’de kalmak. Önümüzdeki yılda sağlam yatırımlarla takımımızı bir üst lige taşımak istiyoruz” diye ifade etti.

    “ÇİM HOKEY’İNDE HEDEFİMİZ YİNE AVRUPA’DA ŞAMPİYON OLMAK”

    İlimizi hem Avrupa hem Türkiye’de başarılı bir şekilde temsil eden çim hokeyi takımı hakkında da açıklamalarda bulunan Alemdar; “ Halkımız tarafından bilinmese de ilimizi Süper lig’de temsil eden bir çim hokey takımımız var. Çim Hokey’inde hem erkek hem de kadın olarak iki takımımız var. Bu takımlarımızda oynayan sporcularımızın yüzde 50’ye yakını Mili takım oyuncularıdır. Çim Hokey’inde hem açık hem de kapalı olmak üzere iki lig var. Bu iki lig’de de erkekler de Türkiye şampiyonu olduk. Kadınlarda ise açık sahada Türkiye Şampiyonu olduk. Ayrıca şuan ki hokey takımımız aynı zaman Avrupa Şampiyonu olmuştur. Şubat ayında yine Belediyespor olarak hem kadın hem erkek de Avrupa Şampiyonasına katılacağız. Bu turnuvada yine Şampiyon olmak istiyoruz.  Bolu Belediyespor olarak 2 lig’de mücadele eden bir de Hentbol takımımız var. Bu takımımızda geçen yıl play-off oynadı. Bu yıl yine bu takımımızla lig’de play-off oynamak” diye açıkladı.

    “BAŞKAN YILMAZ VE ERTEM’E DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

    Son olarak kulübün en büyük destekçisinin Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz olduğunu söyleyen Alemdar; “ Bolu Belediyespor olarak Türkiye’de biz ölçeğimizdeki en büyük spor kulübüyüz. Burada en büyük desteğimiz Belediye Başkanımız Sayın Alaaddin Yılmazdır. Başkanımız sağ olsun bize her türlü desteği sağlıyor. Bizde onun bize verdiği destekle yolumuza bakıyoruz. Diğer yandan Gençlik spor İl Müdürlüğü de bize destek oluyor. Onlarda Bolu’nun en iyi şekilde tanıtılması için bize desteklerini esirgemiyorlar. İl Müdürümüz Şahin Ertem’e de bu nokta da bize verdiği destek için teşekkür ediyorum. İnşallah bize verilen süre içerisinde Bolunun tanıtımı için elimizden gelen her şeyi en güzel şekilde yapacağız” dedi. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyespor, Kulübünün, Yeni, Başkanı

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