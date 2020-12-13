Ali Akman! 10 milyon karşılığında...

Haber: C.Kutay Aykan

11 gole direkt katkı

Bursaspor'da bu sezon ilk 11'in değişilmez ismi olan Ali Akman henüz 13 maçta 8 kez fileleri sarsıp, 3 de asist yaptı.

Sözleşmesi sona eriyor

Ali Akman'ın Bursaspor'la mevcut kontratı sezon sonunda sona erecek. Yeşil-beyazlı kulüp genç yıldız adayı ile 1 ay içinde sözleşme yenilemezse Bosman kuralları çerçevesinde Ali Akman istediği takımla sözleşme imzalayabilecek.

Sürpriz transfer gelişmesi

Başta Süper Lig ekipleri olmak üzere Avrupa'nın dev kulüplerini de peşine takan 18 yaşındaki futbolcu ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı.

4 Ocak teklifi ortaya çıktı

Süper Lig devinin TFF 1. Lig fırtına estiren Ali Akman için Ocak ayı teklifini hazırladığı ortaya çıktı.Galatasaray çok istekli

Falcao'nun sık sık sakatlanmasından dolayı Diagne'nin yanına bir golcü daha planlayan Galatasaray yönetimi, Ali Akman'ı mutlaka kadroya katmak istiyor.

Terim ısrarla istiyor

Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla talep ettiği 18 yaşındaki santrfor için devre arasında Timsah'ın kapısı çalınacak.

10 milyon TL gözden çıkarıldı

Yönetimin, genç golcü için 10 milyon TL'yi gözden çıkardığı da öğrenildi.

G.Saray'ın hedefi...

Sezon sonu boşa çıkacak genç golcüyü yurt dışına kaptırmak istemeyen sarı-kırmızılılar Ali'yi parlatıp ileriki sezonlarda yüksek bonservis bedeliyle göndermeyi hedefliyor.