Ali Akman, Avrupa'nın zirvesinde

Haber: Erdal Tanrıverdi

Futbola İnegölspor’da başlayan ve ardından Bursaspor altyapısına geçerek, performansını günden güne artıran 18 yaşındaki Ali Akman, gol yollarındaki etkisiyle Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Bursa temsilcisi ile bu sezon TFF 1. Lig’de 17 maçta ter döken genç santrfor, 10 kez rakip ağları havalandırırken, aynı zamanda takımının da en golcü ismi oldu. Son oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında da son anlara doğru attığı şık golle takımına galibiyeti getiren Ali Akman, sergilediği grafik ile birlikte kendi yaş grubunda Avrupa’nın da en golcü oyuncusu konumunda.

En yakın rakibi Ajax'ın yıldızı Traore

Aralarında Süper Lig’in de dahil olduğu, Avrupa’nın 10 büyük liginde 20 yaş altı oyuncuların skora direkt olarak katkıları baz alındığında; Ali Akman, birçok önemli yıldızı geride bıraktı. 10 gollü genç santrfora en yakın performans, Hollanda Eredivisie’den gelirken; Ajax’ın 19 yşaındaki oyuncusu Lassina Traore, 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Süper Lig’de ise gol krallığı listesinin ilk 50 sırasında 20 yaş altı oyuncunun bulunmaması dikkat çekerken; Fraport-TAV Antalyaspor forması giyen 19 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Belçika ve Almanya'daki gençleri ikiye katladı

Hollanda dışında, genç oyuncu havuzu ile Avrupa’da ön plana çıkan liglerden biri olan Belçika Jupiler Pro League’de ise, Standart Liege’de forma giyen 19 yaşındaki Michel-Ange Balikwisha, 5 gol kaydetti. Bundesliga’da ise zor günler geçiren Schalke 04’te 19 yaşındaki Matthew Hoppe da, 5 kez rakip fileleri havalandırarak, ligin bu alanda en golcü ismi oldu. Balikwisha ve Hoppe, hemen hemen aynı sayıda maça çıkmalarına karşın, Ali Akman’ın gerisinde kaldı.

Barcelona ve Arsenal'deki oyuncuların önünde

Avrupa’daki diğer gözde liglere bakıldığında da durum değişmedi. İspanya La Liga’da Barcelona’nın oyuncusu 19 yaşındaki Ansu Fati, Fransa Ligue 1’de Lens’te forma giyen aynı yaştaki Arnaud Kalimuendo ve İngiltere Premier League’de Arsenal’de ter döken yine 19 yaşındaki Bukayo Saka da, bu sezon lig performanslarında 4’er kez rakip ağları havalandırdı. Ayrıca; Portekiz Liga NOS’da Sporting Lizbon oyuncusu 18 yaşındaki Tiago Tomes’in 3, İtalya Serie A’da Spezia Calcio oyuncusu 19 yaşındaki Roberto Piccoli ve Rusya Premier Liga’da Rubin Kazan oyuncusu 19 yaşındaki Khvicha Kvaratskhelia’nın da henüz 2’şer golü bulunuyor.