Ali Akman'dan veda mesajı

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’la yollarını ayıran Ali Akman, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Devre arasında Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt’la yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşmeye imza atan 18 yaşındaki futbolcu, bu transferi sonrası Bursaspor Kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Yeşil-beyazlı kulüp, 1 Mart itibariyle ise Ali Akman’la anlaşıp sözleşmesini feshetti. Bursaspor’la yollarını resmen ayrılan Ali Akman şu açıklamayı yaptı:

“Hayallerimin ilk adımı olan Bursaspor'dan, hedef merdivenlerimi çıkmak üzere ayrılıyorum. Burada bulunduğum süre boyunca, Bursaspor forması için sahada terimin son damlasına kadar savaştım. Yeşil-Beyaz renklere layık olmayı hep kendime ilke edindim. Şimdi ise yeni bir sayfa açma vakti geldi. Vakıfköy'de geçirdiğim zaman zarfında gelişimimde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 09:21