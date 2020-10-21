Ali Beykoz, Boluspor'u açıkladı!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Beypiliç Boluspor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollar ayrıldı. Bolu'da gündeme gelen isimlerden biri de Ali Beykoz oldu. Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Ali Beykoz, "İskendurun FK'dan dün kendi kararımla ayrıldım. Yönetim kurulu kararıma saygı duydu ve ayrılık gerçekleşti. Boluspor'dan teknik direktörlük görevi için teklif aldım. Boluspor'da daha önce hem teknik direktör olarak hem de futbolcu olarak görev yaptım. Tabii ki tekrardan Boluspor'da görev almak isterim." dedi. Öte yandan 55 yaşındaki teknik direktör Boluspor'da 2013/2014 sezonunda görev aldı.