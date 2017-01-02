Haber: Esra Öztürk

Bundan böyle farklı bir isimle, yönetimsel olarak Denizlispor çatısı altında hizmet verecek olan takımın yeni yönetimi, renkleri ve ismi için 11 Ocak 2017 tarihi için Genel Kurul Kararı alındı.

Bu gelişme üzerine takımdaki birçok oyuncu kulüple ilişiğini keserken Teknik Direktör Ali Beykoz da takımdan ayrılma kararı aldı.

Bir dönem Boluspor`da görev alan ve bu sezonun ilk bölümünde Denizli Büyükşehir Belediyespor’un başarısı için çalışan Ali Beykoz, Denizli ekibinden ayrıldı. Beykoz açıklamasında “Denizli Büyükşehir Belediyespor olarak ilk yarı bittiğinde oyuncularımızın tamamının serbest bırakılıp gönderilmesi ve takımın Denizlispor’a pilot takım olarak devredilmesinden sonra, ben de ekibimle beraber görevimizi karşılıklı anlaşarak fesih etmiş bulunmaktayız. Bulunduğum sürede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.