Ali Beykoz İskenderun ile anlaştı

Boluspor eski teknik direktörlerinden ve son olarak adı Derince Belediyespor ile anılan Ali Beykoz İskenderun FK takımı ile anlaştı. 

Ali Beykoz İskenderun ile anlaştı

Haber: Volkan Yılmaz
Bolu’nun yetiştirdiği önemli spor adamlarından biri olan Ali Beykoz’un yeni takımı belli oldu. Geçtiğimiz yıllarda Boluspor’u çalıştıran iki sezon öncede Gölcükspor’u adeta ipten alarak kümede kalmasını sağlayan tecrübeli teknik adam Erzin Belediyespor’un yarışma hakkını alan TFF 3.Lig 2.grup ekiplerinden İskenderun FK ile anlaştı. Takımın başında ilk antrenmanına da çıkan Ali Beykoz’un ilk transferi de Gölcükspor’dan eski öğrencisi Uğur oldu.  
 

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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