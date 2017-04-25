Haber: Aysun Beykoz

Bolu’nun futbol elçisi olan Bolulu Teknik Direktör Ali Beykoz konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada, “6 maç önce anlaştığım Bingölspor ile çok zorlu maçlarda, anlımızın akıyla ligin bitmesine bir hafta kala ligde kalmayı garantiledik. Bu süreçte, İlk dört sırada olan Afyonspor, Sakaryaspor, Darıcaspor, Düzyurtspor olurken, bizimle birlikte düşme potasında olan rakiplerimiz Payasspor ve Sultanbeyli Belediye takımlarıyla karşılaştık. Herkesin kesin düştü dediği Bingölspor olarak 6 maçta da kaybetmeden, ligin bitmesine bir hafta kalırken ligde kalmayı garantiledik. Gecesini gündüzüne katan Başkanımız Reşat Yılmaz'ı, tüm yöneticilerimizi, kulübümüzde çalışan bütün personelimizi, taraftarlarımızı, ayrıca bulunduğum günden bugüne kadar terinin son damlasını kadar savaşan emekçi futbolcularımı, yardımcılarımı gönülden kutluyorum. Zor olanı başarmak çok güzel bir duygudur ki, bunu yaşıyoruz şimdilerde. İnanıyorum ki, önümüzdeki yılda Bingölspor takımı bu yılı tecrübe edinip çıtayı yükseltecektir. Bingöl'de futbol farklı bir aşk, bu sevdadan asla vazgeçilmemeli. Teşekkürler Bingöllüler, sizleri kutluyor tüm Bingöl’e hayırlı olmasını diliyorum. Unutulmamalı ki, “KAHRAMANLIK FEDAKARLIKLA OLUR” dedi.