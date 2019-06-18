Ali Koç Melih’i Unutmadı

Haber: Aysun Beykoz

Koç, İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen Merih Demiral ile Fransa temsilcisi Lille'e transferi gündemde olan İstanbulsporlu Duhan Aksu'nun kendi altyapılarından çıktığını kaydetti. Altyapıdan çıkan futbolcuların önemli takımlara transfer olmasıyla ilgili Koç, şu ifadeleri kullandı: "Duhan Aksu ile ilgili 'Lille'in ikinci keşfi' ve 'İkinci Merih Demiral vakası' diye haber çıktı. Bu arkadaş da bizim altyapımızdaymış. Lille bunu İstanbulspor'dan transfer ediyor. Birkaç sene önce 21 yaş altında şampiyon olduk. Merih, Duhan, Boluspor'da Melih, Ümraniyespor'dan Yasir Subaşı bu kadrodan. Ancak hiçbiri bizde oynamıyor. Bu durumu o dönemin ilgili hocasına sordum. Bana 'Bunların hepsini A takıma gönderdik ama hiçbiri uygun görülmedi.' mesajını aldım. Bir tanesi, bize 2 gol atan, Ümraniyespor'da oynayan Yasir Subaşı. Onun sözleşmesinde verdiğin oyuncuyu geri alma maddesi var. Diğerleri 2 sene önce gitmiş ama Yasir bizim geldiğimiz süreçte ayrılmış. Beğenmediğiniz Damien Comolli de bizden giden her gencin sözleşmesine geri alma maddesi koyuyor. Yasir ile başka kulüpler de ilgileniyor ama bakacağız. Biz mi değerlendireceğiz, başka bir kulübe mi yollayacağız diye bakacağız."