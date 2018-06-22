Haber: Semih Baykal

Sunderland, Boluspor ile yollarını ayıran Alim Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzalarken savunma oyuncusu İskoç ekibi Hearts'te oynadığı zaman takımı çalıştıran teknik direktör Jack Ross ile tekrar buluşmuş oldu.

“TAM POTANSİYELİNE ULAŞABİLECEK YETENEKTE BİR FUTBOLCU”

Sunderland teknik direktörü Jack Ross, ''Alim tanıdığım bir oynucu. Birkaç yıl önce birlikte çalışmıştık. Tam potansiyeline ulaşabilecek yetenekte bir futbolcu. Topla beraber çok rahat haraket edebiliyor ve taraftarlar bundan keyif alacaktır'' sözlerini kullandı. Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Alim Öztürk, ardından İskoç ekibi Hearts'ın yolunu tuttu. Alim, geçen sezonu da Boluspor'da geçirdi ve toplam 21 maçta forma giydi.