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09 Nisan 2017 Pazar
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    • Alkışlar Boluspor’a

    Erhan Beykoz yazdı...

    09 Nisan 2017 Pazar 12:34
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    Alkışlar Boluspor’a
    Uzun zamandır ilk kez oynanan gece maçını kazanmak, hafta sonumuza renk kattı. Göztepe gibi ezeli rakibimizi üstün oyunla yenerken, ilk 6 içinde umutlarımız arttı.

    Giresun maçıyla başlayan çıkışımız hızla devam ediyor. Gaziantep maçında da üstün oynayan, rakibi bunaltan Boluspor’du. Göztepe karşısına çıkarken gece maçı olmasına karşılık, yönetimin pasolig alana bilet bedava sloganı tutmuş, sezon başından günümüze ilk kez çok sayıda taraftarı tribünlere çekmişti. Çok sayıda taraftar maçın başından sonuna kadar Boluspor’a destek verdiler.

    Karşılaşmanın başlamasıyla baskı kuran Boluspor, adeta Göztepe’ye göz açtırmadı. İlk dakikadan 25. dakikaya kadar Göztepe’nin sahamıza dahi gelememesi keyif veriyordu. Ligdeki puan durumu, flaş transferleri, isimli teknik adamlarıyla vitrin yapan Göztepe, maalesef oyun olarak sahada yoktu. Sahada yoktu derken, Boluspor’lu futbolcuların iyi motivasyonu, bir adama üç kişinin baskı yapması, sahada boş alan bırakmadan gol aramaları kazanmak isteyen tarafı belli ediyordu.

    Karşılaşmanın 19.dakikasında Peopen’in kaçırdığı, doğrusu Kaleci Günay’ın çıkardığı müthiş kafa vuruşu gol olsaydı, maçın sonucu çok daha farklı olurdu. Golle başlayan ve iyi motivasyonu son düdüğe kadar devam ettiren Boluspor, çok farklı bir galibiyete imza atabilirdi.

    Kalede Melih’ten başlayan motivasyon, oyunu çirkinleştirmeden sadece kazanmak için oynayan Boluspor’da hedefe adım adım gidildiğini gösteriyor. Futbolun içinde olanlar iyi bilirler ki, bir takımın alt yapısından oyuncu kötü zamanlarda çıkar. Takım küme düşme potasına girdiğinde, futbolcuların kazan kaldırdığında, yaşanan bazı önemli olumsuzluklarda alt yapıdan oyuncu alırsın ve şansını iyi kullanan iyi yerlere gider.

    Melih konusunda da aynı gerçekleri yaşıyoruz. Soner’in kadro dışı kalması, Erdi’nin sözleşmesini alacağına karşılık fesih etmesi Melih’in önünü açtı. Melih’e güvenerek formayı veren Teknik Adam Fuat Hocaya ve kaleci antrenörüne selam olsun. Bazı arkadaşların kendilerini vazgeçilmez olarak görenlerin şimdilerde yok olduğu ortadadır. Melih’in aksayacağını düşünmüyorum ve kendisine sonuna kadar destek olunması gerektiğine inanıyorum.

    Uzatmada gelen golün sevinci, ilk 6 ile taçlandı. Ayaklarımızı yere basarak seriyi devam ettirmemiz lazım. Unutulmamalı ki, Boluspor’un en büyük rakibi Boluspor’dur.

    Maçların 90 dakika olduğunu unutmadan oynamalıyız. Bir de maçı sıfır hata ile yöneten Ümit Öztürk gibi bir hakem olunca sonuç hak edenin olacaktır. Göztepe maçını hak edeni Boluspor oldu. Alkışlar Boluspor’a, emeği geçenlere ve Bolu halkınadır.

    Anahtar Kelimeler: Erhan, Beykoz, Yazdı...

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