Haber: Gönül Olutürk

Önceki gün Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi, Çamkent Anadolu Lisesi maçında Çamkentli oyunculardan birinin dizi dönmüştü. Bir süre ara verilen oyunda acılar içinde kıvranan oyuncu sağlık ekibinin müdahalesi sonrası 112 Acil Servis ambulans ekibi tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Sezonu kapatan oyuncuyu unutmayan Bolu Fen Lisesi oyuncuları ve öğretmenleri bugün oynanan Bolu Fen Lisesi-Çamkent Anadolu Lisesi maçı öncesi müthiş bir centilmenlik göstererek sakatlanan oyuncu için Çamkent Anadolu Lisesi öğretmenleri ve sporcularına çiçek verdi. Oyuncular iç içe poz verirken turnuvanın en güzel olayı sporseverlere unutulmaz bir mesaj verdi.