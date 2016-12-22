HABER: ERDAL TANRIVERDİ

Mücadele yoğun kar yağışı altında oynanacak.Bu maç Boluspor tribünlerinin bu sezon en kalabalık olduğu maç olarak kayıtlara geçti. İki takımın taraftarları maç öncesi "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" tezahüratları yaptı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Tolga Özkalfa, Uygar Bebek, Ahmet Şimşek, Yiğit Aslan

Boluspor: Soner, Arapi (61.dk.Diaarra), Cumali, Tunahan (70.dk.Kutay), İsmail,Necati, Fatih Nurullah, Burak (84.dk.Emrullah),Ozan, Cengiz Umut, Özgür Özkaya

Beşiktaş: Tolga, Beck, Rhodolfo, Atınç, Adriano, Gökhan İnler, Eslem, Olcay (81.dk.Hamza), Kerim Frei (86.Fatih),Aboubakar (54.dk.Muhammed Enes), Ömer

Goller: 61.dk.Kerim (Beşiktaş),75.dk.Özgür (Boluspor)

Sarı Kartlar: 33.dk.Soner (Boluspor), 83.dk.Beck (Beşiktaş)

Maçtan Dakikalar

7.dakika: Tunahan cezasahası dışından sert vuruşunda kaleci Tolga başarılıydı.

10.dakika:Sol kanattan İsmail'in ortasında ceza sahası içinde Özgür Özkaya'nın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti. Bu dakika içinde yoğun kar yağışı sonrası zemin ve çizgiler temizlendi.

12.dakika Ömer’in pasında Aboubakar vurdu top Soner’de kaldı.

23.dakika: Gökhan İnler serbest vuruşu kullandı. Rhodolfo'nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

26.dakika: Aboubakar savunma arkasına saktı net pozisyonda çok kötü vurunca Beşiktaş net golü kaçırdı.

33.dakika: Ömer kaleci Sonerle karşı karşıya pozisyonda topa vuramayınca Soner topu kornere çeldi.

45.dakika: Gökhan İnler cezasahası dışından sert vurdu. Top kaleci Soner'de kaldı. İlk yarı golsüz kapandı:0-0.

47.dakika: Ozan'ın mükemmel şutunu Tolga müthiş çıkardı.

60.dakika: Gökhan içeriye kesti, Atınç'ın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

61.dakika (GOL): Muhammed Enes boş durumdaki Kerim'i, Kerim de ağları gördü: 0-1

69.dakika: Boluspor gole yaklaştı. Diarra'nın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

75.dakika (GOOLL): Özgür'ün kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpan top beraberlik golü olarak ağlara gitti: 1-1. 78.dakikada oyun alanı bir kez daha temizlendi.

90.dakika: Muhammed Enes'in vuruşunda top auta gitti.Mücadelede kalan anlarda gol olmayınca taraflar 1'er puan aldı.