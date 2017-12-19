Kupada Süper lig Ekibi Kasımpaşa’yı 4 golle deviren Boluspor lige döndü. İstanbulspor karşısında hiç yoktan kaybettiğimiz puanlara karşılık, kupada moral bulmuştuk. Bizim gibi, son zamanlarda hakkında birçok olumsuz dedikodu çıkan Eskişehir’de, attığı goller ve aldığı sonuçlarla adından söz ettiriyordu. Sezon başından beri paralarını alamayan milyonluk Eskişehirli futbolcular, hafta içinde alacaklarını garanti ettirmişlerdi. Hatta bir-iki oyuncu parasını almış, gerisi için gün verilmişti! Kısaca iki güçlü ekip önemli maç için hazır gibi görünüyordu.

Kupadaki çıkışımıza rağmen, Maraton taraftar grubumuz ceza alarak tribüne giremedi. Eskişehir’de satışa çıkan Boluspor maçı biletleri 2 saatte biterek, Bolu’da taraftar sayısında üstün oldular.

Taraflı tarafsız herkes karşılaşmanın sonucunu merak ediyordu.

Sait hoca İstanbul’da kaybeden takımın 11’i ile oynamış, orta sahayı değiştirmiş, başarılı Akabuze’yi kanata çekerek hepimizi şaşırtmıştı. Kupa maçında 2 gol ile oynayan Melih yedek kalmış, Franco 20 kişilik kadroya alınmamış, Kaptan Santos kulübede oturtulmuştu.

Karşılaşmanın ilk düdüğü ile oyunu sahasında kabul eden Eskişehir, Boluspor’u frenlemek, bulabilirse kontra ile bir gol atıp üstüne yatmayı planladığı görülüyordu. Başarılı orta saha oyuncusu İrfan’ı Hürriyet ile kontrol etmeye çalışırken, maçın 20 dakikalarında net bir pozisyona girdi. Maçın 90 dakikasında Eskişehir adına kaydedilen tek pozisyon buydu! Başarılı Kalecimiz Gökhan bir kez olsun yere yatmadı.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada, ikinci yarıya Boluspor oyuncu değişikliğine gitmeden aynı 11 ile çıktı. Maç başlamasıyla birlikte kazanmayı çok isteyen Bolusporlu futbolcular, rakip kaleyi ablukaya aldılar. Kazanmak için ne gerekiyorsa yaparken, kanatları ve kaleye olduğundan daha fazla şut atarak gol aradılar.

İlk golümüzde defansın yan pasının etkisi oldu. Bu dakikadan sonra tamamen oyundan düşen Eskişehirli futbolcular, yapılan değişikliklere rağmen kendi sahasında oyunu kabul ettiler. Kendi becerisi ve golcülüğünü öne çıkaran Poepon, attığı iki golle adeta Başkan Çarıkçı’ya “takımın golcüye ihtiyacı yok” dedirtti.

Son haftalarda kendine bakan Yusuf Emre ise perdeyi kapatan güzel golünü atarak sonucu tayin etti. Karşılaşmada gözümüze çarpan bazı gerçekleri yazayım;

Sait hocanın takımı daha iyi tanıması için bundan sonra zamana ihtiyacı olmadığı ortaya çıktı.

Cezalı 1800 Boluspor taraftarının biletleri, bloke edildi.

Eskişehirli taraftarlar Türkiye’ye örnek olacak nitelikte takımlarına 3-0 mağlubiyette bile sahip çıktılar.

Boluspor Kırmızı-siyah, Eskişehir Kırmızı-beyaz forma ile çıkınca, televizyonda izleyenler ve tribündekiler takımları uzun süre karıştırdılar.

Poepon 4 golünü 6 yaparak, yeni, sisteme uyum sağlamaya başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şubesi karşılaşma boyunca her iki takım taraftarlarını kameraya aldılar.

Boluspor 90 dakikada hiç ofsaytta düşmedi.

Eskişehir oyuncu değişikliği hakkını kullandığı için son 6 dakikasında sakatlanan oyuncusundan dolayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Görevinden istifa eden Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’de karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.

Soner Çavuşoğlu’nu Boluspor 3 Bursa Veteranlar 0 söylemi çok önemliydi.

Önümüzdeki hafta ligin dibindeki Gaziantep’i 10 kişi kalmasına rağmen yenemeyen Denizli ile oynayacağız. Sonrasında kupa maçı için hazırlanacağız. Daha dikkatli olmak zorunda olduğumuzu ve yaralı takıma gideceğimizi unutmamalıyız.

Hafta sonumuzun iyi geçmesini sağlayan Teknik Adam Sait Hoca, futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Başarılar ve şansın bizden olması dileğimle, Denizli maçında başarılar diliyorum.