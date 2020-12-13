Haber: Ceylan Beykoz

9’da 9 yapan Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımımızın çok iyi gittiğini belirten Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan, "Takımımız bu hafta grupta derbi diyebileceğimiz bir maça çıktı. Bolu'da oynadık. Takımımız bu maçı da kazandı. Artık önümüz açık görünüyor ve grubu lider bitirme şansımız çok yüksek. Diğer gruba da baktığımızda play-of'a kalması muhtemel takımlar içinde bizden çok üstün bir takım yok. Bu sene tünelin ucunda Sultanlar Ligi görünüyor. Hentbol takımımızda oldukça başarılı gidiyor. Seyircilerimizi maçlara davet etmek isteyeceğim ama koronavirüs sebebiyle bunu henüz gerçekleştiremiyoruz. Taraftar desteğimiz bile olmadan bu alınan başarılı sonuçlar bizleri çok mutlu ediyor. Seneye voleybol takımımızın Sultanlar Liginde ilimiz temsil edecek gibi görünüyor. Allah nazardan saklasın" dedi.