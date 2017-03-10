Haber: Aysun Beykoz

Merkez TV’de Orta ve Gol Programında yayınlanan haberin ardından, kulübe yakın kaynaklardan aldığımız habere göre 1991 doğumlu futbolcunun kanser olduğu, bu sebepten takımdan ayrı kaldığı tedavi süreci ve durumunun ilerleyen zamanlarda netleşeceği söylendi. Kulüpten futbolcunun sağlık durumu ve oynayıp, oynamayacağı, tedavisine ne zaman başlanacağı, sözleşmesinin dondurulup dondurulmayacağı hakkında kulüp yetkililerinden açıklama bekleniyor.