Allah Şifalar Versin

Haber: Gönül Olutürk

Boluspor'un efsane futbolcularından 72 yaşındaki Japon Rıdvan Ertanı, birçok iç hastalığının yanı sıra, Parkinson, Alzheimer hastası olarak da son zamanlarda sağlığını iyice kaybetmiş durumda. Japon Rıdvan Oğlu Ömür Ertanı ile birlikte Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir dizi kontrolden geçti. Ertanı’nın, gören tek gözünden ameliyat olması gerektiğini belirten Oğlu Ömür Ertanı, bununla ilgili tetkikler yaptırdığını, ancak doktorların ameliyatı riskli gördüğü öğrenildi. Boluspor'un yaşayan efsanelerinden olan ve Boluspor'da 1965-1977 yılları arasında tam 12 sene futbolculuk hayatını sürdüren, o dönem oynadığı futbolla 1.ligde Boluspor ile büyük başarıların altına imzasını atan eski kaptan Rıdvan Ertanı, uzun bir süreden beri rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamıyordu. Boluspor'un yaşayan efsanesi Japon Rıdvan Ağabeyimize geçmiş olsun dileklerimizle, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.