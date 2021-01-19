Allar ”Kayakçılarımızı tebrik ediyorum”

Haber: C.Kutay Aykan

Gerede ilçemizde Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde organize edilen kupa yarışlarını takip eden Mustafa Allar açıklamasında şunları söyledi.

“ İlçemizin ve Bölgenin göz bebeği Arkut Dağımızda Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Fis Gerede Kupası bugün başladı. Bugün başlayan yarışları; Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci ve Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak ile beraber takip ettik. Bugün yapılan yarışlarda; Ayşenur Duman, İrem Dursun, Özlem Ceren Dursun, Abdullah Yılmaz, Hamit Tarık Aydın ve Oğuzhan Ayyıldız aldıkları dereceler ile bizleri ve ilçemizi yine gururlandırdılar. Kayakçılarımızı ve hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yarışların ikinci ayağı ise bugün koşulacak ve ardından yapılacak madalya töreni ile Fis Gerede Kupası sona erecek” dedi.